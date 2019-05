An der Nuecht op Mëttwoch ass ee Chauffeur op der Diddelenger Autobunn, op Héicht vun der Aire de Berchem, mat 211 Stonnekilometer duerch eng Police-Kontro

D'Police ass dem presséierten Automobilist nogefuer a konnt hien op der Héicht vum Houwald stoppen.

De Permis gouf direkt agezunn an de Chauffer krut ee Protokoll.

Alkohol um Steier



An der Nuecht op e Mëttwoch goufen et zu Dikrech, Ell, Réiden op der Attert an zu Bieberech Alkoholkontrollen. 319 Automobiliste goufe kontrolléiert. A 4 Fäll war den Alkoholtest positiv. Déi verschidde Chauffere goufe protokolléiert. Ee Permis gouf op der Plaz agezunn.

E Mëttwoch am fréie Moien ass en Automobilist um Boulevard Royal an der Stad der Police opgefall. Bei enger Kontroll hunn d’Poliziste festgestallt, datt de Mann keng gëlteg Pabeieren hat. Dobäi war den Alkoholtest och positiv. De Won gouf immobiliséiert an de Chauffer gouf och protokolléiert.

Dann ass zu Bieles en Dënschdeg am Nomëtteg e Motocyclist gefall. Wéi d’Polizisten wollten hëllefen, hu si festgestallt, datt de Mann ënner staarkem Alkoholafloss stoung. De Permis gouf op der Plaz agezunn an e Protokoll gouf erstallt. De Moto gouf immobiliséiert.