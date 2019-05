E Motocyclist an e Vëlosfueren kruten sech ze paken...

Bei Baschelt gouf et am Nomëtteg en Accident. E Motocyclist an e Cyclist sinn do kollidéiert. Wéi den 112 mellt, ass den Accident um CR309 tëscht Fléiber an der Kräizung Hareler-Potto geschitt. Souwuel d'Persoun um Moto, wéi déi um Vëlo goufe blesséiert.

De Rettungshelikopter war op der Plaz.