Zanter ugangs Mäerz feieren d'Lëtzebuerger Guiden a Scouten hire Centenaire.

Virun 100 Joer am Joer 1919 goufen d'Lëtzebuerger Guiden a Scoute gegrënnt. D'Feier, déi all Joer den 1.Mee um Neihaischen ass, war also dëst Joer an engem besonnesche Kader. An op deem Dag gouf natierlech och speziell un de Chefscout Grand Duc Jean erënnert.

[galley]

Doud vum Grand-Duc Jean: Garde d'honneur vun de Scouten um 1. Mee (1.5.2019)

An der Stadt, zu Miersch an um Belval ginn am Kader vum Centenaire, Scouts - Fester Samschdes den 18.Mee organiseiert.