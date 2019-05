Um Donneschdeg de Moie gouf et op der N7 tëscht dem Lausduer an Hengescht en Accident, an dat 2 Camionen, 2 Autoen an e Moto dra verwéckelt waren.

Den Accident war géint 7 Auer. Éischten Informatiounen no goufen 2 Persoune méi schro blesséiert. D'Streck war wärend den Opraumaarbechte fir den Trafic gespaart. Weider Informatioune feelen aktuell nach. Links FOTOGALERIE