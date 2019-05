RTL gouf drop opmierksam gemaach, dass an engem Bësch tëscht Wolz a Kautebaach immens vill Dreck läit, deen do illegal entsuergt gouf.

De Wee geet Richtung "Widdem", op den Nacher Plateau. Wéi den Zeie behaapt, misst den Dreck den 30. Abrëll, oder den 1. Mee do ofgeluede gi sinn. Hie géif all Dag do trëppele goen.

D'Police, d'Douane an d'Forstverwaltung sinn informéiert.