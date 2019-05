Leit, déi eng Allergie op Mollusken hunn, soll de Produit aus dem Delhaize net consomméieren, mä en zeréck an d'Geschäft bréngen.

Well den Allergen "mullusques" net op der Etikett steet, mécht Delhaize en Opruff u seng Clienten, déi dorobber allergesch reagéieren, fir den "Dim Sum Crevettes frites panées" net z'iessen, mä dëse Produit zeréck an de Buttek ze bréngen.

Weider huet d'Entreprise déi ganz Gamme aus dem Rayon geholl. All d'Detailer fannt Dir am Communiqué vun Delhaize.

Communiqué

Delhaize demande à ses clients qui sont allergiques aux mollusques de rapporter en magasin le produit Dim Sum crevettes frites panées de la marque Delhaize.



Chaque jour, Delhaize effectue des centaines de contrôles de qualité en interne afin de garantir à tout moment la qualité et la sécurité alimentaire de ses produits. A l'occasion de l'un de ces contrôles de qualité, il a été constaté que la présence de l'allergène «mollusques» n'était pas mentionnée sur l'étiquette. Voilà pourquoi Delhaize demande à ses clients qui sont allergiques aux mollusques de rapporter en magasin le produit Dim Sum crevettes frites panées de la marque Delhaize. Le produit peut être consommé sans danger par les personnes qui n'ont pas d'allergies aux mollusques.

Entre-temps, Delhaize a déjà retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. Il est demandé aux clients qui ont acheté ce produit et qui sont allergiques aux mollusques de ne pas le consommer. Ces clients ont la possibilité de rapporter le produit en question au point de vente où ils l'ont acheté. Le remboursement de chaque article concerné est garanti. Delhaize tient à s'excuser pour les désagréments occasionnés. Info produit :

Nom : Dim Sum crevettes frites panées

Marque: DELHAIZE

Numéros de lots : 80920011 - 80910011 - 80900011 - 80910111 - 80700011 - 80860011 - 80850011 - 80840011 - 80920011 - 80800011 - 80830011 - 80840011 - 80820011

A consommer jusqu'au : 30/04/2019 - 12/05/2019

Période de commercialisation : du 18/04/2019 au 29/04/2019

Nature de l'emballage : MAP (emballage sous atmosphère protectrice)

Poids : +/- 220 g.

Conseils et informations destinés aux consommateurs :

Que faire si vous avez déjà acheté le produit ?

Si vous présentez une allergie aux mollusques, ne consommez pas ce produit et ramenez-le au point de vente dans lequel le produit a été acheté.

Pour de plus amples informations, les clients peuvent s'adresser à notre service Clients au numéro gratuit : +32 800/95 713.