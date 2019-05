Um Freidegmoie géint 02.15 Auer war zu Diddeleng an de Rue de Volmerange net wäit ewech vun engem Haus ee Auto a Brand geroden.

Dat mellt den Moien den 112. D'Pompjeeë vun Diddeleng waren op der Plaz. Et ass kengem eppes geschitt.



Zu Huldang op der Schmëdd hat et en Donneschdeg den Owend géint 19.30 Auer am Depot vun engem Geschäft gebrannt. D'Pompjeeë vun Ëlwen, Wäisswampech a Klierf waren am Asaz. Wéi et heescht, wier kee blesséiert ginn.