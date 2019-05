Dëst geet an enger Äntwert vum Felix Braz op eng parlamentaresch Fro ervir.

An de leschte Jore sinn all Joer ëm déi 30 Mannerjäreger am Prisong zu Schraasseg gelant. Dee Chiffer kënnt vum Justizminister Felix Braz a senger Äntwert op eng parlamentaresch Fro.

Traurege Rekord war d'Joer 1997 mat deemools 72 Mannerjäregen déi op Schraasseg bruecht goufen. Zënter 2015 ass d'Moyenne op 12 Jugendlecher zeréckgaangen.