Et ass e ganz speziellen Dag zu Lëtzebuerg. De Grand-Duc Jean, Jean de Luxembourg, gëtt e Samschdeg de Moien an der Kathedral an der Stad bäigesat.

12 Deeg laang gouf getrauert, geduecht, Éiere gemaach, um Samschdeg, 4. Mee, ass dann déi grouss Trauerzeremonie. 12 Deeg laang gouf awer och vill geschafft fir déi grouss Zeremonie z'organiséieren an z'encadréieren.

AUDIO: D'Staatsbegriefnes vum Grand-Duc Jean / Iwwerbléck F. Aulner

De Programm vum Staatsbegriefnes ass folgenden: Et fänkt un um 10 Auer mam Depart vum Defilé vun den nationalen Autoritéite vum Palais aus – um Krautmaart – a Richtung Kathedral – duerch d'Ënneschtgaass, dann duerch d'Rue de l'ancien Athenée fir dann iwwer de Parvis eran an d'Kathedral. Am Cortège vertruede sinn d'Chamber, d'Regierung, de Staatsrot, d'Magistratur an d'Stater Gemeng. Um 10.30 Auer ginn d’kinneklech Familljen, déi aus dem Ausland do sinn, an d’Kathedral gefouert.



Um 11 Auer dann ass den Trauercortège: Déi groussherzoglech Famill geet vum Palais ze Fouss an d'Kathedral an hëlt den Agang an der Ënneschtgaass. D'Doudelued vum Grand-Duc Jean gëtt op enger "Lafette" – dem eise Support vun enger Kanoun, déi vun der britescher Arméi zanter 1940 benotzt gëtt – vun engem Militärgefier bis bei d'Kathedral gezunn, fir dann déi lescht Metere vun Arméi- a Police-Offizéier an d'Kathedral gedroen ze ginn, begleet duerch Police, Militärmusek, Porteure vu Fändelen an Dekoratiounen a reliéise Personalitéiten.

"Messe pontificale d'action de grâce"

Eng Véierelstonn méi spéit – um 11.15 Auer – fänkt de Gottesdéngscht un – eng "messe pontificale d'action de grâce". Den Déngscht gëtt och op der Plëss op groussem Ecran iwwerdroen an natierlech och op RTL Radio, Telé an Internet.

D'Mass dauert annerhallef Stonn, da fënnt de Grand-Duc Jean an der Krypta seng Plaz nieft senger Fra Joséphine-Charlotte, sengen Elteren, der Grande-Duchesse Charlotte an dem Prënz Felix an anere verstuerwene Familljememberen.

Fir d'Staatsbegriefnes steet d'Haaptstad ganz am Zeeche vun der Monarchie: Nieft der Arméi, Police, Politik, Press, Veräiner a viraussiichtlech Dausende Bierger, déi um Staatsbegriefnes deelhuelen, kënnt och héije Besuch aus dem Ausland. An d'Kathedral eleng komme 1.400 Leit, sou de de Lieutnant-Colonel Robert Kohnen, Aide de Camp beim groussherzoglechen Haff, fir deen d'Organisatioun vun der Trauerzeremonie zwar "eng Erausfuerderung", mä och "eng Éier" war.

Kinneklech vertruede sinn d'Belsch, Dänemark, Schweden an Norwegen. Donieft ass de fréiere Kinnek vu Spuenien do an d'Prënze vu Monaco a Liechtenstein. Fir Holland ass d'Prinzessin Beatrix do, fir Jordanien ass et de Prënz Hassan a fir Groussbritannien d'Princess Anne.

Déi kinneklech Gäscht.

Speziellen Dispositif

Héije Besuch an iwwerhaapt déi grouss Trauer-Zeremonie, dat huet vill Virbereedunge virausgesat, mä och ee grousse Sécherheetsdispositif. Poliziste si visibel an zivil uechter d'Stad an op anere sensibele Plazen ënnerwee, Drone si verbueden, Fouillë mat Hënn goufen a gi gemaach. "Ganz, ganz vill Polizisten", mä net grad de ganze Corps vun der Police wieren am Asaz hat de Minister fir bannenzeg Sécherheet, de François Bausch, en Donneschdeg matgedeelt. Verkéierstechnesch gëtt och fir Sécherheet gesuergt: Verschidde Stroossen an der Uewerstad si gespaart, an engem ganze Perimeter ronderëm d'Alstad si Parkplaze geraumt, de Parking Knuedler ass zou. Am ëffentlechen Transport ginn et liicht Adaptatiounen (hei d'Detailer).

Mam Begriefnis vum Grand-Duc Jean geet de Samschdeg um 18 Auer d'Staatstrauer op en Enn. Um groussherzoglechen Haff gouf den Deuil op 6 Woche festgesat.

© René Scho

De Grand-Duc Jean war den 23. Abrëll am Alter vun 98 Joer gestuerwen. Hie war vu 1964 bis 2000 Staatschef vu Lëtzebuerg.