E war gemellt, an et huet och tatsächlech an der Nuecht op e Samschdeg, an um Samschdeg de Moie fréi plazeweis geschneit.

Eng éischt Schnéifoto krute mer vu Léiler erageschéckt. D'Streeween sinn dann och op den Autobunne scho fréi um Samschdeg de Moien am Asaz gewiescht. © RTL Mobile Reporter Vill Leit hu jo scho vu Wanter- op Summerpneue gewiesselt, passt also op, wann der haut mam Auto ënnerwee sidd, dat besonnesch op den Éisleker Koppen. Links METEO op RTL.lu