Den Incident war um 22 Auer e Freideg den Owend op der Gare.

Zu Klierf ass e Freideg den Owend um kuerz no 22 Auer am Ausgang vun der Gare eng Persoun vun engem Schnellzuch, deen aus Richtung Léck komm ass, ugestouss an déidlech blesséiert ginn. D'Police enquêtéiert.

Den 112 mellt dann och puer Bränn ouni Konsequenzen: Zu Buerschent huet et e Freideg den Owend um kuerz virun 23 Auer an engem klenge Weekendhaische gebrannt an zu Bouneweg gouf et géint 21 Auer e Feier an engem Appartement.