No der Live-Emissioun mam Staatsbegriefnes vum Grand-Duc Jean, geet et op RTL Télé Lëtzebuerg weider, mat e sëlleche Filmer a Reportagen.

13h30: Film: Jean-Grand-Duc vu Lëtzebuerg

Am Kader vum 50. Troun-Jubiläum vum Grand-Duc Jean hat RTL en eemolegen Documentaire iwwer säi Liewe produzéiert.

E Film mat villen Zäit-Dokumenter, mat Biller, déi nach ni gewise goufen, informativ an emotional zugläich, eng Biographie vun engem grousse Monarch, dem Grand-Duc Jean, deen eng héich Beléiftheet bei de Lëtzebuerger genoss huet.

15h30: Film: D’Groussherzoglech Famill vu Lëtzebuerg 1978

Am Kader vun der Sëlwer-Hochzäit vun der Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte an dem Grand-Duc Jean huet RTL 1978 een Documentaire iwwer d’Groussherzoglech Famill gedréint.

E Film vum Jos Pauly mat Commentaire vum Jacques Navadic

Produktioun: RTL 1978, 34 Minutten

16h00: Film: Offiziell Visitt an der Volleksrepublik China

De 26. September 1979 waren de Groussherzog an d’Groussherzogin fir een offizielle Lëtzebuerger Staatsbesuch an der Volleksrepublik China invitéiert. D’Visitt hat 9 Deeg gedauert.

E Film vum Jos Pauly assistéiert vum Gust Nussbaum a Lily Engel

Produktioun: RTL 1979, 45 Minutten

17h00: Film: Zwee Liewe fir ee Land

E Film-Portrait gewidmet un de Grand-Duc Jean, realiséiert vum Jos Pauly fir den Trounwiessel am Joer 2000.

E Video-Dokument vum Jos Pauly

Produktioun: RTL 2000, 80 Minutten

18h00: Spezialemissioun: Staatsbegriefnes vum Grand-Duc Jean

Resumé vun der Zeremonie an der Kathedral

18h25: "5 minutes"

18h30: Spezialemissioun: Staatsbegriefnes vum Grand-Duc Jean

Résumé vun der Zeremonie an der Kathedral 19h30: De Journal

19h57: Meteo

20h00: Rediffusioune vu Journal a Spezialemissioun