Déi groussherzoglech Famill, ewéi och de Sarg vum Grand-Duc Jean sinn an der Ënneschtgaass an d'Kathedral gaangen.

An der Kathedral an der Stad war iwwer d'Mëttesstonn e Staatsbegriefnes. 1.400 Leit waren an der Kathedral derbäi, Dausende Leit an de Stroossen an e puer Honnert op der Place d'Armes, wou d'Trauerzeremonie op engem groussen Ecran iwwerdroe gouf.