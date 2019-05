An der Nuecht op e Sonndeg koum et an der Diddenuewener Strooss an der Stad zu engem Accident. En Auto hat sech um Chantier vun der Bréck iwwerschloen.

Eng Persoun gouf beim Accident, dat géint 00.45 Auer geschitt ass, blesséiert. Eng Ambulanz, d'Rettungsdéngschter aus der Stad a vun Hesper an d'Police waren op der Plaz. E Samschdeg den Owend um 22.45 Auer sinn dann an der Diddenuewener Strooss zu Hesper zwee Autoen anenee gerannt. Eng Persoun ass blesséiert ginn, d'Ambulanz aus der Stad an d'Police waren op der Plaz.