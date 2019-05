Mam Doud vum Grand-Duc Jean ass fir d'Lëtzebuerger Guiden a Scouten net nëmmen een aussergewéinleche Mënsch vun hinne gaangen, ma och hire Chefscout.

Fir dem Grand-Duc Jean nach eng lescht Éier ze erweisen, waren d'Bridder an d’Schwëstere vun der FNEL an den LGS e Samschdeg an der Stad fir ee Stärentour zesumme komm. Zesumme si si an d'Péitruss gaangen, fir eng grouss "Châine des adieux" ze maachen. Duerno stoungen och nach eng 250 Guiden a Scoute Spaléier, wéi de Sarg vum Palais an d'Kathedral gedroe ginn ass.

Schreiwes vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten:

Communiqué de presse

Besonnesch Aktivitéite fir dem Chefscout ze gedenken

Mam Dout vum Grand-Duc Jean ass net nëmmen en aussergewéinleche Mënsch vun eis gaangen, mee och eise Chefscout. D’Scoute vu Lëtzebuerg, d’FNEL an d’LGS wëllen him eng lescht grouss Éier erweisen an hunn e puer besonnesch Aktivitéite geplangt fir him Äddi ze soen.

Garde d’honneur

Mëttwochs, den 1. Mee hunn d’Comités fédéraux vun der FNEL an den LGS eng Garde d'honneur vun 10 bis 19 Auer am Palais gehalen.

Stärentour

Fir Samschdes de 4. Mee organiséieren d’Bridder an d’Schwëstere vun der FNEL an den LGS e Stärentour. Hei sinn all Scouten, kleng, grouss, jonk, al, aktiv Member oder Amicale, invitéiert fir matzemaachen an dem Chefscout déi lescht Éier z’erweisen.

Si treffen sech op 3 Plazen: Luxexpo - 07h00, Houwald - 07h15 a Bouillon - 07h45. Vun do aus trëppele si zesummen an d’Péitruss fir eng grouss Chaîne des adieux ze maachen. Si wäerten do och d’Lidd « Ce n’est qu’un au revoir » sangen. Duerno gi si zesumme bei de Cortège. Do wäerten eng 250 Guiden a Scouten Spaléier stoen, wann de Sarg vum Palais an d'Kathedrale gedroe gëtt. Weider 30 Guiden a Scouten wäerten vum Parvis vun der Kathedral bis an d‘Krypta um Schluss vun der Mass Spaléier stoen .