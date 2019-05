Ënnert deem Motto huet d’CSV de Méindeg de Moien hir nei Familljepolitik virgestallt.

Erweiderung vun de Baby-Jore vu 24 op 48 Méint fir all Elteren, Congé parental als Optioun och fir d'Grousselteren an Indexéierung vum Kannergeld réckwierkend op den 1. Januar 2019 – dat si just e puer Punkten – déi iwwregens alleguer schonn als Motiounen an der Chamber presentéiert an ofgelehnt goufen.

Mir ënnerstëtzen de Choix fir d’Familljen, d’Regierung ass ideologesch a favoriséiert just 1 Modell – de wou d’Kanner baussent der Famill betreit ginn, sot d’Fraktiounscheffin Martine Hansen.

Weider Informatioune fannt Dir um Site vun der CSV.