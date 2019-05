An der Zone Blanche tëscht den zwee Zénk, déi an der Belsch an zu Lëtzebuerg opgeriicht goufen, soll sou séier wéi méiglech kee Wëllschwäi méi sinn.

Dat ass eng vun de Recommandatiounen, déi de Lëtzebuerger Landwirtschaftsministère vun engem Expert krut, dee vun der europäescher Kommissioun geschéckt gouf. Den zoustännege Minister Romain Schneider huet de Méindeg de Mëtteg erkläert, dass een a Kontakt wier mat de betraffene Jeeër an dass een dat Zil wëll bis Enn Juli erreecht hunn. Fir all Schwäin, dat an där Zon geschoss gëtt, kréien d'Jeeër eng Indemnitéit vun 100 Euro. Dës Déiere ginn dann och alleguer ënnersicht an op de geféierleche Virus getest. Donieft ginn awer och aktiv Pläng gemaach, fir den Zonk op Lëtzebuerger Säit ze verlängeren, sollt d'Krankheet sech déisäit der Grenz weider ausbreeden. Méi dozou héiert Dir den Owend am Journal vu Radio an Tëlee. © RTL Télé Lëtzeberg / Laurent Weber