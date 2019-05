En date du 6 mai 2019, la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, a fait un état des lieux de la situation actuelle en matière de gestion des déchets résiduels ménagers et assimilés, des mesures dans le domaine de la réduction du plastique à usage unique et des travaux préparatifs en vue d’une nouvelle réglementation en matière de déchets.



Volume de déchets stable, mais plus de déchets plastiques



Bien que la population au Grand-Duché de Luxembourg s’est quasiment dupliquée de 1991 à 2016, il y a lieu de constater une tendance générale à la stabilisation pour ce qui est l’évolution des déchets. En ce qui concerne les déchets plastiques, la dernière analyse des déchets ménagers effectuée en 2013/2014 a montré une augmentation de 5,6% en seulement 4 ans. Il y a lieu de mentionner que ceux-ci représentent 17,8% du poids et 43,7% du volume des déchets résiduels. Une nouvelle analyse des déchets ménagers est en cours et les résultats sont attendus encore pour cette année.



Eco-Sac et EcoBox: «Succes stories» réduisant le plastique



La ministre Carole Dieschbourg a fait un état des lieux des différents projets en cours et les diverses initiatives déjà mises en place par le ministère:



• Eco-Sac, a permis une réduction importante de 500.000.000 de sacs de caisse à usage unique depuis son introduction en 2006 jusqu’en 2016

• Interdiction de sachets plastiques gratuits depuis janvier 2019

• EcoBox, ce projet lancé en été 2018 connaît une réussite croissante et sera étendu: 100 restaurants et exploitants de cantines profitent de ces récipients consignés à usage multiple utilisés pour la restauration 25.000 récipients se trouvent en circulation à ce jour • Projet IMS «Zero Single-Use Plastic», a pour objectif l’élimination des plastiques à usage unique dans les entreprises participantes d’ici fin 2020 54 entreprises ont déjà signé leur engagement • Green Events, ce projet consiste à réduire globalement la quantité des déchets et à éliminer toute sorte de produits plastiques à usage unique lors de fêtes et manifestations



Vers une nouvelle réglementation plus ambitieuse



La ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable a dressé l’état de la transposition des directives d’une économie circulaire et des plastiques à usage unique. Dans ce cadre un nouveau projet de loi sera adopté avec des mesures ambitieuses dans le domaine de la prévention et réduction des déchets plastiques pour assurer que le Luxembourg reste un pays précurseur en Europe en la matière.



La conférence de presse a également servi au lancement de la campagne «Null Offall Lëtzebuerg». L’objectif de cette campagne consiste à rassembler les idées des participants en vue de préparer l’avant-projet de loi sur la gestion des déchets. En présence de la ministre Carole Dieschbourg, 5 workshops seront organisés durant les mois de mai et de juin 2019 dans chaque région du pays et ouverts au grand public:



• 15.05.2019 à Park Hosingen (de 18 h 30 à 21 h 00)

• 04.06.2019 à Schifflange (de 18 h 30 à 21 h 00)

• 13.06.2019 à Ell (de 18 h 30 à 21 h 00)

• 18.06.2019 à Luxembourg (de 18 h 30 à 21 h 00)

• 20.06.2019 à Echternach (de 18 h 30 à 21 h 00)



Afin de permettre une bonne organisation desdits workshops, toute personne motivée à y participer est invitée à s’inscrire au workshop de son choix via le site nulloffall.lu .