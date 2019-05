An der Nuecht op e Samschdeg gouf géint 2 Auer an der Rue de la Tour Jacob an der Stad en 18 Joer ale Mann ugegraff.

Dräi Männer vun däischterer Hautfaarf hunn d'Affer, net wäit vun engem Club ewech, attackéiert. An deem Kontext gouf bei der Police vun Esch eng Plainte gemaach. Aenzeien oder Leit, déi méiglecherweis Hiweiser hunn, solle sech bei der Escher Police um 4997-5500 mellen.