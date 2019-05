Sot eis Är Meenung: e Mëttwoch tëscht 12 an 13 Auer live op Radio Lëtzebuerg oder scho virdru via Repondeur, SMS, Facebook oder RTL.lu.

Dausende Schüler hate virun 2 Méint mat enger grousser Maniff d'Politik opgefuerdert, konkret eppes fir de Klimaschutz ze maachen.

Wat ass de Stellewäert vun der Lëtzebuerger Klima- an Energiepolitik? Wéi drot Dir zum Klimaschutz bäi?

Wat haalt Dir vun Co2-Steier, Akzisen um Sprit, Fotovoltaik, Offallgestioun, nohalteger Produktioun an Konsum vu Liewensmëttel?

Schwätzt mat - "Dir hutt Wuert" – e Mëttwoch tëscht 12 an eng Auer live op RTL Radio Lëtzebuerg.

Sot eis Är Meenung an diskutéiert um Radio mat, dëse Mëttwoch tëscht 12 an 13 Auer, live, respektiv iwwert de Repondeur 13 33, eng SMS op de 60 330, via d'RTL-Facebook-Säit oder hei op RTL.lu.