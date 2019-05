Vun enger equilibréierter politescher Participatioun ass een nach wäit ewech, sou d'Ministesch fir d'Egalitéit tëscht Fraen a Männer.

Den 8. Mee ginn et 100 Joer, datt d'Fraen zu Lëtzebuerg d'Walrecht hunn. Och wann et mëttlerweil eng rechtlech Gläichstellung tëschent Fra a Mann zu Lëtzebuerg gëtt, géifen et an der Realitéit awer nach Inegalitéite ginn, sot um Dënschdeg de Moien d'LSAP-Ministesch fir d'Egalitéit tëschent Fraen a Männer Taina Bofferding.

Ee Beispill: nëmmen e Véierel vun den Deputéierte si Fraen, nëmme 5 vu 17 Regierungsmemberen. Vun enger equilibréierter politescher Participatioun wier een also nach wäit fort, sot d'Ministesch.

"An dofir wëlle mer grad dësen Anniversaire och notzen, fir engersäits ze féieren, dass mer eben d'Fraewalrecht hunn. Dëst eben zu Éiree vun all de Fraen, déi sech, sief dat um europäeschen, nationalem oder kommunalem Plang politesch engagéieren, ob gewielt oder net, de Wëlle sech an der Politik, a fir seng Matmënschen z'engagéieren ass en nobele Geste a verdéngt dofir eis Unerkennung. An anerersäits ass et fir eis, den Anniversaire, och en Ophänkert, eben eng Rëtsch Aktivitéiten ze proposéieren, bei deene mer grad de Fokus op déi Jonk wëlle setzen."

Am Kader vun 100-Joer-Fraewalrecht proposéiert de Gläichheetsministère eng Wanderausstellung iwwert d'Geschicht vun de Rechter vun der Fra zu Lëtzebuerg, déi den Ament am Biergerzenter an der Stad ass, e Song-Contest um nächste Screaming Fields Festival, an eng Seance académique.

Offiziellt Schreiwes

«Célébrons 100 ans de démocratie au féminin!» – Lancement des festivités à l'occasion du centenaire du droit de vote des femmes au Luxembourg (07.05.2019)

Communiqué par: ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes

Le 7 mai, à la veille du centenaire de l'attribution du droit de vote des femmes au Luxembourg, la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Taina Bofferding, a donné le coup d'envoi de diverses manifestations pour célébrer ce moment important dans l'histoire de la démocratie luxembourgeoise. Le lancement des festivités a eu lieu au Bierger-Center de la Ville de Luxembourg en présence du bourgmestre, Lydie Polfer.

La loi du 15 mai 1919[1] portant révision de l'article 52 de la Constitution ne marque non seulement une étape importante dans le processus démocratique dans la mesure où le suffrage universel pur et simple a été introduit, mais représente également un pas historique en faveur de l'égalité des femmes et des hommes au Luxembourg. En célébrant cet anniversaire, le gouvernement veut honorer l'engagement des pionnières et pionniers qui ont lutté pour ce droit fondamental au Luxembourg et au niveau européen.

Bien que le Luxembourg ait été parmi les premiers États ayant attribué le droit de vote aux femmes, il se classe mondialement en 69e position en matière de la représentation égalitaire au Parlement. Lors des élections nationales du 14 octobre 2018, 12 des 60 parlementaires élu(e)s direct(e)s à la Chambre des députés ont été des femmes. À la suite de l'instauration du nouveau gouvernement en décembre 2018, le Parlement luxembourgeois compte 15 députées.

La ministre souligne que l'anniversaire du droit de vote des femmes est célébré en mémoire des femmes qui se sont engagées en politique depuis le début du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. Elle explique qu' «au vu des chiffres mitigés, l'engagement pour l'égalité entre femmes et hommes, en droit et dans les faits, doit continuer. Ainsi, le centenaire sera aussi l'occasion pour rappeler que la démocratie est un concept qui nécessite la participation tant de femmes que d'hommes à parts égales.»

Les différentes manifestations planifiées:

• La Séance académique:

Organisée en coopération avec la Chambre des députés le 22 mai 2019 au Cercle Cité de la Ville de Luxembourg, avec entre autres un exposé de l'historienne Dr. Birte Förster (Humboldt Universität Berlin) intitulé «Glücksfall für Luxemburg. Die Einführung des Frauenwahlrechts im Mai 1919».

• L'exposition itinérante «100 ans de démocratie au féminin»:

Lancement au Bierger-Center de la Ville de Luxembourg du 7 au 17 mai 2019. Par après, elle fera le tour des communes et des lycées à travers le pays. Le ministère invite les institutions intéressées à héberger l'exposition, de le contacter.

• La camionnette «MEGA JUMPER»:

Pour sensibiliser les lycéen(ne)s par le biais d'activités pédagogiques sur les enjeux de l'égalité entre les sexes et de la démocratie. Cette action démarrera mi-juin et s'étendra jusqu'en octobre 2019.

• Coopération avec le Centre de musiques amplifiées Rockhal dans le cadre de deux activités:

- La 3e édition du «SCREAMING FIELDS SONG CONTEST»[2], organisée par le Rocklab de la Rockhal. Ce concours s'adresse aux groupes de musique et musicien(ne)s âgé(e)s entre 12 et 25 ans pour écrire des chansons sur un thème spécifique. Le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes assume le grand prix pour le lauréat (Artist Package) et définit le thème du concours, à savoir la démocratie et l'égalité entre les sexes. La meilleure chanson sera présentée et couronnée du meilleur prix au moment du «Screaming Fields Festival» le 13 juillet 2019 à la Rockhal.

- Le festival de la jeunesse «Rock de Rack» le 17 octobre 2019 à la Rockhal, qui combine un programme pédagogique diversifié sur les sujets de la démocratie et de l'égalité entre les sexes avec une multitude d'activités culturelles. Le festival est le résultat d'une coopération avec plusieurs acteurs, comme la Rockhal, l'Université du Luxembourg, le Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History, la Commission consultative des droits de l'Homme, le Service de l'égalité de la Ville de Dudelange, BEE SECURE, le Parlement des jeunes et le Zentrum fir politesch Bildung.

La présentation des activités du centenaire a aussi l'occasion pour mettre en exergue la campagne «#vote5050» dans le cadre des élections européennes du 26 mai 2019.

________________________________________

[1] Adoptée le 8 mai 1919

[2] Pour les modalités de participation: www.screamingfields.lu