Um Dënschdeg koum et zu Pärel hei vir an Däitschland zu engem gréissere Brand. Och e Rettungshelikopter aus Lëtzebuerg war am Asaz.

De Rettungshelikopter huet eng Fra an hiert Kand an d'Spidol bruecht. Iwwert hire Gesondheetszoustand ginn et den Ament nach keng Informatiounen. Op der Plaz waren och d'Pompjeeën vu Schengen a Rëmerschen, grad ewéi déi däitsch Pompjeeën aus dem Raum Pärel.