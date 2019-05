Hir europäesch Verméigensverwaltung an hir Kreditaktivitéite fir Firme ginn zu Lëtzebuerg gefestegt, seet déi däitsch Bank.

"D’Deutsche Bank wëll zu Lëztebuerg wuessen, souwuel an der internationaler Verméigensverwaltung, wéi am Beräich ‚Prêten un d’Entreprisen‘". Dat sot de President vun Deutsche Bank Lëtzebuerg, de Frank Krings um Dënschdeg bei der Presentatioun vun de Joreszuelen.

D’Geschäfter lafen – eegenen Aussoe no – gutt mat engem Netto-Benefice vun 133 Milliounen Euro d’lescht Joer. Dat ass zwar manner wéi d’Joer virdrun, mä dat wier dorobber zeréckzeféieren, datt 2017 eng aussergewéinlech Operatioun gemaach gouf.

Un de Grupp konnten d’lescht Joer souguer 621 Milliounen Euro ausgedeelt ginn, Geld dat déi lescht Joren erwirtschaft gi wieren.

PDF: Geschäftsbericht

„Excellent Nouvelle“

2016 huet de Group decidéiert hei zu Lëtzebuerg grouss z’investéieren, huet de Frank Krings erkläert. 30 Milliounen Euro wieren an d’Erneierung vun der IT-Plattform (IT steet fir Informatiouns-Technologie, also graff gesot Informatik) investéiert ginn. Dat géint erméigleche méi Geschäfter aus der europäescher Unioun elo hei zu Lëtzebuerg ze maachen. "Dat sinn excellent Nouvellë fir Lëtzebuerg", sou de President vun Deutsche Bank S.A.

D’Deutsche Bank wëll also zu Lëtzebuerg ausbauen. A Punkto Aarbechtsplazen war et allerdéngs e Recul vun 35 Plazen op 305. De Group Deutsche Bank beschäftegt awer alles an allem eng 500 Leit am Grand-Duché.

Deutsche Bank Affären

Wat déi sëllech Affäre ronderëm de Group Deutsch Bank ugeet, déi géingen d’Lëtzebuerger Deutsche Bank net affektéieren, mä de Group géing sech fir déi nächst Joren ee méi „Geräuche-armes Umfeld“ wënschen. Déi Saachen hätt d’Bank sech selwer zouzerechnen.

„D’Medien maachen hir Aarbecht, mir hunn dat net ze kritiséieren“, sou de Frank Krings. D’Lëtzebuerger Deutsche Bank hätt sech dorobber konzentréiert wat se beaflosse kéint, also hir zwou „Sailen“, nämlech den internationale Wealth Management an d’Firme-Kreditter.

D’Affären am Ausland wiere net hëllefräich gewiercht, mä hätten och net gestéiert. Op d’Fro, ob d’Lëtzebuerger Deutsche Bank an den Affären „Dansk“, „Russian laudraumat“ verwéckelt ass oder eppes mam US-President Trump senge fréieren Immobiliëgeschäfter ze dinn huet, äntwert de Frank Krings ganz geloossen: "Ech schlofen extrem gutt".