Fir d'Zaldote war dës Zeremonie de symboleschen Ofschloss vun hirer Basisausbildung, déi 4 Méint gedauert huet.

Vun den Ufanks 52 Rekrutten, déi an der 33. Sessioun aberuff goufen, hunn der 32 d'IB ofgeschloss.

Donieft goufen d'Membere vum Lëtzebuerger Contingent, déi 2017 an 2018 am Mali an a Litauen am Asaz waren, geéiert. Den auslänneschen Offizéier krut dann nach de Grade vum "Commandeur dans l’ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg".

De Communiqué

François Bausch a assisté à la cérémonie de promesse solennelle de 32 soldats volontaires (07.05.2019)

Communiqué par: état-major de l'armée En date du 7 mai 2019, l'armée luxembourgeoise a procédé au Centre scolaire et sportif «Parc Housen» à Hosingen à la promesse solennelle de la 33e session de recrues. En présence du ministre de la Défense, François Bausch, 32 soldats volontaires ont prêté serment. Cette cérémonie marque pour les volontaires l'achèvement de l'instruction de base de quatre mois. Cette phase vise à préparer les recrues à leur formation militaire, qui se poursuit pendant 36 mois. Sur un total de 52 recrues, 32 ont terminé avec succès l'instruction de base, correspondant à un taux de réussite de 62%.



À l'occasion de cette cérémonie, une médaille de reconnaissance a été remise aux membres des contingents luxembourgeois déployés au courant des années 2017 et 2018 au Mali et en Lituanie, ainsi qu'à des militaires étrangers.



Un officier étranger a été nommé au grade de «Commandeur dans l'ordre de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg» par la même occasion.