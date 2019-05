D'Agence wëll klengen Entreprisen op d'Been ze hëllefen an etabléierte Betriber a puncto Digitalisatioun an Innovatioun ënnert d'Äerm ze gräifen.

En Dënschdeg de Moien huet eng nei Ekipp un der Spëtzt vun der Agence de Bilan vun 2018 presentéiert. Nieft dem Sasha Baillie als Direktesch an dem Mario Grotz vum Wirtschaftsministère als President war och de Lex Delles als neie Mëttelstandsminister eng éischte Kéier bei dëser Presentatioun derbäi. Allgemeng schéngt d'Aarbecht vun de leschte Joren 2018 hir Friichte gedroen ze hunn ...

AUDIO: Luxinnovation: Reportage Maxime Gillen

... wat sécherlech och doru läit, dass eng ganz Partie nei Leit agestallt goufen an entretemps ronn 70 Mataarbechter fir Luxinnovation schaffen. Dës stellen ënnert anerem Kontakter tëscht Betriber hier, déi sech dann austauschen oder deels och zesummeschaffen. D'lescht Joer goufe bal 700 där Kontakter hiergestallt, heescht et am Rapport annuel vu Luxinnovation. Dat wieren der méi wéi duebel sou vill wéi nach am Joer virdrun.

Mat der neier Direktioun gëtt sech och erëm nei op dat fokusséiert, wat d'Entreprisë genau brauchen, esou d'Direktesch Sasha Baillie: "D'Approche, wierklech d'Besoine vun de Betriber ze verstoen an hinnen ze hëllefen, ass immens wichteg. Egal wéi grouss déi Betriber sinn, ob dat am Artisanat ass bis an d'Industrie. Dat ass wierklech den Accent vun onsen Aarbechten dëst Joer."

Luxinnovation bitt zum Beispill eng Rei Programmer un, fir Entreprisen ze hëllefen, sech weider z'entwéckelen – sief dat andeems se sech vergréisseren, an innovativ Iddien investéieren oder verschidden Aarbechtsofleef a Prozeduren digitaliséieren. De Minister Lex Delles: "De Programm Fit4Digital gesäit vir, dass e Betrib sech vun engem externe Spezialist eng Analys maache léisst fir ze kucken, wou hien a Saachen Digitaliséierung steet a wat fir eng Entwécklungsméiglechkeet d'Entreprise och an deem Beräich huet. Den Expert préift déi digital Maturitéit vum Betrib a mécht doropshi Recommandatiounen a Propositiounen, wou am Betrib nei Technologië kënnen agesat ginn, déi der Entreprise eng reell Plus-value bidden."

D'Käschte fir dës Analys gi vum Ministère iwwerholl. Och hei wier d'Zuel vun de Participantë vun 2017 op 2018 staark geklommen, vu 15 op 68, esou d'Direktesch Sasha Baillie.

Fir Betriber, déi nach ganz um Ufank stinn, gëtt et de Programm Fit4Start, fir dee sech d'lescht Joer ganzer 400 Entreprisë gemellt haten.

Luxinnovation huet Funktiounskäschte vu ronn 11 Milliounen Euro. Déi ginn zu 90 Prozent vum Staat iwwerholl. De Rescht kënnt vun hire Partner Chambre de Commerce, Fedil, Chambre des Métiers an der Europäescher Unioun.

PDF: D'Presentatioun vum Joresrapport.

Offizielle Communiqué

VERÖFFENTLICHUNG DES JAHRESBERICHTS 2018 VON LUXINNOVATION

Esch-Belval, Dienstag 7. Mai 2019 – Luxinnovation, die nationale Innovationsagentur, hat ihren Jahresbericht für 2018 veröffentlicht: ein Jahr, das von einer Strategieverfeinerung der Agentur gekennzeichnet war, um mehr denn je luxemburgische Unternehmen, unabhängig ihrer Größe, bei ihren Innovationsaktivitäten zu unterstützen.

Im Frühjahr 2018 wurde Mario Grotz Vorsitzender des Vorstands und Sasha Baillie übernahm die Position des CEO von Luxinnovation. Zusammen haben sie innerhalb weniger Monate einen strategischen Rahmen für die Agentur geschaffen, der sicherstellt, dass die Firmen und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt der Arbeit von Luxinnovation stehen. Dies entspricht dem Vorgehen der vorherigen Direktion und erweitert die Regierungsstrategie des Wirtschaftsministeriums.

"Wir finden pragmatische Lösungen für Unternehmen und unterstützen sie in ihren innovativen Entwicklungsprojekten, in Übereinstimmung mit den Zielen der Regierung, die luxemburgische Wirtschaft nachhaltig, durch Innovation und Forschung, zu fördern", erklärt Mario Grotz, der an der Spitze der Generaldirektion Forschung, geistiges Eigentum und neue Technologien (DG 7) des Wirtschaftsministeriums steht. "Die beeindruckende Leistung aus dem Jahr 2018 zeigt eindeutig, dass Luxinnovation ein Hauptmotor für Innovation und wirtschaftlichen Erfolg im Land ist und bleiben wird."

So wurden 2018 fast 700 Geschäftskontakte von Luxinnovation hergestellt. Mehr als 220 Unternehmen erhielten eine maßgeschneiderte und individuelle Beratung. Diese intensiven Bemühungen führten zum Startschuss von 50 F&E Projekten (gegenüber 38 im Jahr 2017).

Die "Fit 4" Leistungsprogramme sind zunehmend erfolgreicher geworden, insbesondere Fit 4 Digital, das sich an KMU richtet, die Informations- und Kommunikationstechnologien nutzen wollen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Nicht weniger als 88 Anträge wurden im Jahr 2018 bearbeitet (verglichen mit 11 in 2017).

Minister für Mittelstand Lex Delles bestätigt: "Digitalisierung und Innovation bieten viele Möglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere im Handwerk. Luxinnovation unterstützt KMU mit innovativen Projekten und begleitet Unternehmen, die Digitalisierungsmaßnahmen einleiten. Diese Unternehmen sind somit in der Lage wettbewerbsfähiger zu bleiben und sich in einem sich schnell verändernden Umfeld weiter zu entwickeln."

Neben der Unterstützung der in Luxemburg ansässigen Unternehmen spielt Luxinnovation auch eine Schlüsselrolle bei der Förderung der luxemburgischen Wirtschaft im Ausland, in enger Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium und der Handelskammer. 2018 zahlten sich die Bemühungen aus, denn, mit der Unterstützung von Luxinnovation, haben sich nicht weniger als 12 neue internationale Unternehmen im Großherzogtum niedergelassen.

All diese Arbeit wurde von Luxinnovations Market Intelligence (MI)-Abteilung unterstützt und begleitet. Neben der gezielten Recherche zur Identifizierung potentieller Partner und besseren Organisation von Prospektionsmissionen, mithilfe des Netzwerks der Luxembourg Trade & Invest Offices, hat die MI-Abteilung zudem eine Kartographie der wichtigsten Sektoren der luxemburgischen Wirtschaft erstellt, um die allgemeine Struktur und die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, besser zu verstehen.

Zusammenarbeit mit Unternehmen

Luxinnovation hat 2018 zudem seine Unterstützung für luxemburgische Organisationen verstärkt, die eine Finanzierung im Rahmen von Horizont 2020, dem EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, beantragt haben. Die Expertise der Agentur ermöglichte es, 73 neue Verträge abzuschließen (verglichen mit 51 in 2017) und einen Rekordbetrag von 33 Mio. € an Finanzierungsmitteln zu erhalten (im Vergleich zu 20 Mio. € in 2017). Mit einer Erfolgsquote von 23,7% für Horizont-2020-Projekte im Jahr 2018 liegt Luxemburg sogar an erster Stelle in der Europäischen Union (EU-Durchschnitt: 17,75%).

Auf nationaler Ebene unterstütze Luxinnovation 97 Unternehmen (davon zwei Drittel KMU) bei ihren Finanzierungsanträgen an das Wirtschaftsministerium, insbesondere im Rahmen der Beihilferegelungen des Gesetzes vom 17. Mai 2017 zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation.

Das Fit 4 Start Programm setzt seine positive Entwicklung fort, sowohl mit lokalen als auch mit internationalen Start-ups: fast die Hälfte der 400 eingegangenen Bewerbungen für die beiden Ausgaben (Frühling und Herbst) kamen aus Luxemburg, die andere Hälfte verteilt sich auf 54 Länder. Letztendlich wurden 25 Start-ups ausgewählt an einem 16-wöchigen Coaching-Programm teilzunehmen und potenziellen Zugang zu finanzieller Unterstützung durch das Wirtschaftsministerium von bis zu 150.000 Euro zu erhalten.

"Die sich ergänzenden Fähigkeiten und Kulturen unserer Mitarbeiter machen es uns möglich, Innovationsinitiativen ganzheitlich zu unterstützen", erklärt Sasha Baillie, CEO von Luxinnovation. "Gemeinsam werden wir den Firmen auch weiterhin helfen, innovativ zu sein und sich auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten."

Der Jahresbericht kann in französischer und englischer Sprache auf der Seite "Media" der Internetseite von Luxinnovation heruntergeladen werden: https://www.luxinnovation.lu/media/