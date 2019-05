D’Ried zur Lag vun der Natioun wäert dëst Joer am Hierscht sinn an net wéi gewinnt am Fréijoer.

Et gëtt e Konsens tëscht Chamber a Regierung, fir d’Ried vum Premier ëm déi Zäit ze organiséieren, wou och de Budgetsprojet fir d’Joer drop presentéiert gëtt. D’lescht Joer war de Budgetsprojet den 11. Oktober deposéiert ginn.

Chamber a Regierung deelen d‘Meenung, datt et méi Sënn mécht, d’Ried méi spéit am Joer ze maachen, well de Xavier Bettel eréischt am Januar d’Regierungserklärung no der Formatioun vum Gouvernement gemaach huet.

Eng entspriechend Ännerung vum Reglement gëtt e Mëttwoch an der Chamber gestëmmt, fir datt d’Ried och soll kënnen am zweete Semester gemaach ginn.

Formell gesinn, ass et d‘Conférence des présidents vun der Chamber – d’Fraktiounen also – déi de Premier an d’Chamber alueden, fir de Point iwwert d’Lag vun der Natioun ze maachen. Den Exercice gouf 1974 duerch den DP-Premier Gaston Thorn agefouert.