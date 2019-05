De 15. Mäerz sinn Dausende Schüler fir de Klima op d’Strooss gaange mat der Fuerderung, d’Politik misst endlech reagéieren.

AUDIO: Klimadiskussioun mat Schüler - Rep. Pierre Weimerskirch

No enger Reunioun mat der Regierung gouf festgehalen, datt an de Schoulen Diskussiounsnomëtteger mat de Schüler organiséiert solle ginn. De Pierre Weimerskirch war e Mëttwoch bei der éischter vu fënnef Veranstaltungen dobäi.

D’Schüler kruten d’Geleeënheet hier Iddien direkt 3 Ministeren ze presentéieren. Carole Dieschbourg, Claude Meisch a Romain Schneider sinn um Mëttwochmëtten an de Forum Geesseknäppchen komm, fir sech unzelauschteren, wéi eng Iddien Schüler aus verschiddene Lycéeën hunn fir eng méi nohalteg Politik. D’ Theme-Felder Ëmwelt, Klima, Landwirtschaft an Educatioun goufen a verschiddene Workshoppen diskutéieren a gemeinsam no Léisungen ze sichen. No 2 Stonne hunn d’ Schüler konkret Piste virgedroen.

Insgesamt gi 5 Diskussiounsnomëtteger organiséiert. Weiderer sinn zu Dikrech, ee weideren an der Stad, zu Gréiwemaacher an Diddeleng.

De 15. Mäerz waren d’Schüler eng éischte Kéier op der Strooss. Youth for Climate, 2 Deeg virun den Europawalen de 24. Mee ass di nächst Klima-Maniff, Fridays for Future.