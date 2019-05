Tëscht dem Fridhaff an Housen, am Beräich vun der Lëpschter Dällt, koum et e Mëttwoch den Owend géint 18.45 Auer zu engem fatalen Accident.

En Auto, deen aus Richtung Fridhaff koum, war op der dräispureger Strooss op d'Géigespur geroden an do mat engem anere Won kollidéiert. De Schock war esou uerg, datt de Chauffer vum Auto, deen op d'Géigespur gerode war, net iwwerlieft huet. E war 25 Joer al, esou d'Police um Mëttwoch den Owend. Chauffer a Bäifuererin aus deem aneren Auto goufe blesséiert a mat der Ambulanz an d'Spidol bruecht. De Miess- an Erkennungsdéngscht vun der Police war op der Plaz. D'N7 hat nom Accident musse gespaart ginn. © Domingos Oliveira Links FOTOGALERIE: Andréck vun der Plaz vum Accident vum Domingos Oliveira.