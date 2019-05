Well d'Fest vum 1. Mee um 9. Mee gefeiert gouf, war dat och eng gutt Geleeënheet, fir de Lien vu béiden Deeg ze maachen.

Wéinst dem Doud vum Grand-Duc Jean an der Staatstrauer hat den OGBL säin traditionellt "1. Mee Fest" vun der Aarbecht a vun de Kulturen op den Europadag verréckelt. Wéinst dem Wieder waren zwar manner Leit an Neimënster an de Gronn komm, wéi soss, mä déi, déi komm sinn, krute wéi gewinnt eppes gebueden, musikalesch, kulinaresch an och déi verschidden Ateliere fir Kanner ware gutt besicht.

Fir den OGBL-President war et och eng gutt Geleeënheet, fir de Lien vum 1. Mee, dem Dag vun der Aarbecht, mam 9. Mee, dem Dag vun Europa ze maachen.

D'Fro vum sozialen Europa stellt sech dann och en Vue vun den EU-Walen. Et gëllt hei all de Forme vun Nationalismus kloer "Nee" ze soen. Den nationalistesche Wee wäert nämlech all déi Leit, déi schaffen, an och hir Familljen an hire Grondrechter ugräifen, esou de President vum OGBL, André Roeltgen.

"1. Mee" vum OGBL Wéinst dem Doud vum Grand-Duc an der Staatstrauer hat d'Gewerkschaft decidéiert, hiert traditionellt Fest op den 9. Mee ze verleeën.