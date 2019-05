Lëtzebuerg an d'USA schaffen an Zukunft, wat déi kommerziell Notzung vum Weltraum betrëfft, méi enk zesummen.

Dat gesäit ee Kooperatiounsaccord vir, deen den amerikaneschen Handelsminister Wilbur Ross an de Wirtschaftsminister Etienne Schneider um Freideg hei zu Lëtzebuerg ënnerschreiwen. De Grand-Duché hat am September zejoert eng Weltraumagence gegrënnt. Si soll Projete ronderëm den Ofbau vu rarer Matière Première, Buedem a Waasser am Weltraum virun dreiwen.

Den Accord tëscht den USA a Lëtzebuerg viséiert ënnert anerem ee formelle politeschen Dialog a Weltraumfroen, souwéi d'Zesummenaarbecht bei Projeten fir d'Erfuerschen an d'Notze vum Weltraum.

Béid Länner wëllen och een internationale Kader ausschaffen, wat d'Exploitatioun vu Matière Première aus dem Weltall betrëfft. De Grand-Duché ass bis ewell dat eenzegt europäescht Land, dat dëst gesetzlech gereegelt huet. An tëscht hu sech och schonn eng ganz Rei vun Entreprisen, déi an der Weltraumtechnologie aktiv sinn, hei zu Lëtzebuerg néiergelooss.

Am Kader vum amerikaneschen Handelsminister senger Visitt am Grand-Duché, kommen de Gaascht aus den USA, den Etienne Schneider an de Finanzminister Pierre Gramegna am Schlass zu Buerglënster mat Vertrieder aus dem Wirtschafts-a Finanzsecteur fir Gespréicher beieneen. Donieft gesäit de Wilbur Ross och de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel souwéi den Ausseminister Jean Asselborn.