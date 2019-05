Zanter 1977 gëtt den Terrain vun der "Lentille Terres Rouges" net méi exploitéiert. De Projet "Rout Lëns" soll dem Site neit Liewen anhauchen.

Zu Esch soll tëscht der Rue d'Audun an der Rue Barbourg en neie Quartier entstoe mat Wunnengen, Büroen, Butteker, klenge Firmen, Restauranten, Caféen, enger zentraler Plaz an engem ënnerierdesche Parkhaus. Déi historesch Valeur vum Site soll dobäi net zerstéiert ginn.

Op ronn 11 Hektar soll de Quartier "Rout Lëns" en neien Espace public mat ville Gréngfläche ginn, dee Commerce, Schaffen a Liewe matenee verbënnt. A well dat Ganzt am Respekt an der Valorisatioun vun der industrieller Patrimoine soll entstoen, solle verschidden al Gebaier och net ofgerappt, mä bestoe bleiwen an an de Projet integréiert ginn. Erhale bleiwen déi al Turbinnenhal, d'Gebléishal, d'Lager, dat fréiert Stellwierk, sou wéi déi al stenge Mauer laanscht d'Rue d'Audun.

RTL NEWS: De Projet gouf virgestallt.

Den neie Quartier soll och eng Verbindung sinn tëscht der Brillplaz an der Hiel. D'Suitte vum Projet op d'Ëmwelt sollen esou kleng wéi méiglech bleiwen, deemno gëtt d'Bebauung, wat méi no bei Gréngflächen, och manner dicht. Ressource wéi Energie a Waasser solle mat Hëllef vu modernen Technologië verwalt ginn.

En Zäitraum fir de Projet gëtt et nach net. Eleng beim Ëmsetze vum komplette Projet gëtt mat engem Zäitraum vu 15 Joer gerechent. Gebaut gëtt an Etappen, woubäi deen Deel, dee méi no beim Zentrum läit, den Ufank mécht.

© Domingos Oliveira

