Am Kader vun den Europawale lancéiert de Chancëgläichheetsministère eng Campagne, fir op eng equilibréiert Representatioun opmierksam ze maachen.

D'Wieler sollen incitéiert ginn, den Equiliber tëscht Fra a Mann ze favoriséieren, heescht et vun der Ministesch Taina Bofferding. Dofir wéilt een d'Bierger sensibiliséieren.

D'Frae maachen d'Halschent vun der Bevëlkerung aus, dofir misste si och op Decisiounsposten ze fanne sinn, heescht et an engem Schreiwes vum zoustännege Ministère.

D'Campagne geet e Méindeg un. Wie sech driwwer informéiere wëll, kann dat um Site www.50-50.lu maachen.

Déi aner Woch ass donneschdes, de 16. Mee dann eng Table ronde op der Schéiss.

Schreiwes vum Chancëgläichheetsministère:

«Votez parité»: Nouvelle campagne du ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes (16.05.2019)

Communiqué par: ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes Dans le cadre des élections européennes, le 26 mai 2019 au Luxembourg, le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes initie une campagne de sensibilisation. L'importance d'une représentation équilibrée des sexes dans la prise de décision politique y est promue.

«Les femmes forment la moitié de la population. Il est équitable qu'elles soient autant représentées aux postes de décision que les hommes», note la ministre de l'Égalité en les femmes et les hommes, Taina Bofferding.

La campagne invite ainsi les électrices et électeurs à favoriser l'équilibre entre les femmes et les hommes au Parlement européen. Voter l'équilibre encourage la qualité. «Nous avons besoin des regards des femmes et des hommes pour assurer des mesures favorables à l'ensemble de la société», résume la ministre. Soutenir autant les femmes que les hommes candidats aux élections permet de contribuer à une société équitable et inclusive.

La campagne de sensibilisation dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux (#vote5050) débute ce lundi 13 mai. De plus amples informations sur la situation actuelle au Parlement européen et les enjeux de la mixité sont développées sur une page thématique en ligne: www.50-50.lu

Des actions de sensibilisation invitant les citoyen(ne)s à être acteur du changement seront organisées dans différents lieux publics et villes du pays ces prochains jours.

Par ailleurs, afin de stimuler la réflexion, le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes organise avec le Conseil national des femmes du Luxembourg une table ronde sur le thème de l'Europe et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Des invité(e)s issu(e)s des domaines de la justice, de l'entrepreneuriat, des communes, des arts, de la recherche et de la société civile se pencheront plus précisément sur la thématique de «la mixité, un moteur et modèle européen» pour aborder les défis concrets tant dans la vie professionnelle que publique.