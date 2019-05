De Produit vun der Marque "More Than Pasta" gouf zeréckgeruff, well si als glutenfräi gekennzeechent war, awer Gluten dran ass.

Dëse Produit gouf am Delhaize. De Gros gouf an de Geschäfter direkt aus de Regaler geholl, ma awer war en Deel vum Stock scho verkaf ginn. Dowéinst warnt d'Securité alimentaire d'Leit, déi eng Allergie op Gluten hunn, dëse Produit net z'iessen. Aner Persounen awer kënnen dës Lasagne ouni Bedenke consomméieren. D'Detailer, wéi eng Lote betraff sinn, fannt Dir am Communiqué. De Communiqué Communiqué de presse - Avertissement allergène: Présence de l'allergène « gluten » dans un produit étiqueté « sans gluten » (10.05.2019)

Communiqué par: Ministère de la Protection des consommateurs / Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises viennent d'être informées par les supermarchés Delhaize du rappel du produit suivant à cause de la présence non-étiquetée de gluten. « Yellow Lentil Lasagna » de la marque « More Than Pasta » Le produit a été distribué au Luxembourg dans les magasins Delhaize. Il a été retiré de la vente mais une partie des stocks a été vendue. Voilà pourquoi les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux personnes intolérantes au gluten (maladie cœliaque) ou allergiques au blé de ne pas consommer le produit suivant : Nom: Yellow Lentil Lasagna

Marque More Than Pasta

Unité: 250g

Date de durabilité minimale(DDM): 23/02/2020

Numéro de lot: 0587

Code barre: 800870301113 Les consommateurs qui ne sont pas allergiques au blé ou intolérantes au gluten peuvent consommer le produit sans danger. Communiqué par le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire Pour des renseignements supplémentaires veuillez contacter :

Division de la sécurité alimentaire

tél: 24775620

secualim@ms.etat.lu

ou consulter le site : www.securite-alimentaire.lu