5 Persounen goufen e Freideg den Owend, respektiv e Samschdeg de Moien am Kader vu Verkéiersaccidenter blesséiert.

Ugefaange mat enger Persoun déi e Freideg den Owend géint 17.30 Auer zu Klierf um "Klatzewee" vun engem Auto ugestouss gouf a blesséiert gouf. D'Ambulanz vun Ëlwen an d'Klierfer Rettungsdéngschter waren op der Plaz.

Op der N12, wann ee vun Eschduerf op Habscht ënnerwee ass, kruten sech dann um kuerz no 18 Auer e Motocyclist an eng Automobilist ze paken. Och hei gouf eng Persoun blesséiert.

Op der A13 tëscht Éilereng a Lankelz ass en Auto accidentéiert, woubäi ee Blesséierten ze bekloe war. Geschitt ass dat ganzt e Samschdeg de Mueren um 2.15 Auer.

An da kruten sech nach zu Miersch an um Belval all Kéiers 2 Gefierer ze paken. All Kéier gouf eng Persoun blesséiert.