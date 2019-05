Déi méi streng Kontrolle waren annoncéiert ginn an tatsächlech gëtt all Hond op säi Allgemengzoustand gekuckt, ier en op d'Expo zougelooss gëtt.

Nodeems et um Bord vun der Dogexpo zu engem Fall vun Déierequälerei komm war, gouf reagéiert. Zur Erënnerung: Am September 2017 waren Hënn bei héijen Temperaturen an ënner schlechte Konditioune an enger Camionnette entdeckt ginn. De Besëtzer gouf d'lescht Joer dowéinst zu enger Geldstrof vun 3.000 Euro an engem Verbuet vun 10 Joer, fir Déieren ze halen, veruerteelt.

RTL NEWS: Strof aus 1. Instanz confirméiert am Fall vun Déierequälerei um Bord vun Dogexpo

Leider war dëse Virfall keen Eenzelfall. Am Abrëll d'lescht Joer huet d'Police missen 2 Mol intervenéieren, well all kéiers Hënn ouni Waasser an an der Hëtzt an enger Camionnette agespaart waren. Duerno goufen d'Stëmme fir méi streng Kontrollen nach emol méi haart, sou dass déi zweet Expo fir 2018 ofgesot gouf.

RTL NEWS: Keng zweet Dogexpo méi

Neien Ulaf also fir d'Organisateure vun der Dogexpo dëst Joer, mat, wéi ugekënnegt, méi strenge Kontrollen. An der Entrée ginn d'Déieren ënnersicht, d'Pabeiere gi kontrolléiert an et gëtt gekuckt, ob keen Hond d'Oueren oder de Schwanz coupéiert huet. 10 Veterinäre sinn dofir op de 5 Entréeën am Asaz.

Donieft hunn d'Proprietären d'Plackennummer vun hire Gefierer missen duerchginn, sou dass si méi séier ermëttelt kënne ginn. Dobäi sief awer präziséiert, dass keen Déier méi dierf am Gefier zeréckgelooss ginn. Fir dat ze garantéieren, zirkuléieren d'Beamte vun der Douane iwwert de Parking a ronderëm d'Foireshalen.

d'Dogexpo dauert nach bis e Sonndeg.

Schreiwes vum Gouvernement

Dogexpo (11-12.05.2019)

En date du 10 avril 2019, la Fédération cynologique luxembourgeoise (FCL) a communiqué la notification de l’exposition canine Dogexpo qui se tiendra aux halls d’exposition de Luxexpo The Box au Kirchberg les 11 et 12 mai 2019.

Lors de plusieurs entrevues préalables entre la FCL en tant qu’organisateur de l’exposition canine avec le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, des agents de l’Administration des services vétérinaires, l’Association des vétérinaires pour petits animaux (LAK) et des agents de l'Administration des douanes et accises, les conditions suivantes ont été fixées afin d’assurer un bon déroulement de l’exposition canine dans le respect du bien-être animal: