Wéi den ACL mellt, wiere méi Autoen am Coup gewiescht.

Wuel wéinst Aquaplaning huet en Automobilist d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer an ass, wéi et schéngt, lénks a riets an d'Leitplanke gerannt. Den ACL mellt dann, datt nach weider Gefier am Coup wieren.

Weider Informatioune feelen am Moment nach.