A senger Priedegt huet den Jean-Claude Hollerech ënnert anerem op déi dramatesch Situatioun vun de Flüchtlingen op Lesbos opmierksam gemaach.

Feierlechen Optakt e Samschdeg vun der Oktav an der Kathedral. Wärend den nächste 16 Deeg wäerten dausende Gleeweg aus dem Land an awer och iwwert d'Grenzen eraus bei d'Muttergottes pilgeren. A senger Priedegt goung den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich op déi dramatesch Situatioun vun de Flüchtlingen op Lesbos an, wou aktuell eng 7.500 Fraen, Kanner a Männer ënnert schwéierste Bedingunge liewen. Den Äerzbëschof huet déi Gleeweg opgeruff, fir sech Zäit ze huelen a fir sech domadder fir aner Leit anzesetzen.

E bësse feierlech ass dann hiergaangen, wéi de Virgänger vum Jean-Claude Hollerich, den Äerzbëschof Fernand Frank, gefeiert gouf, well hien e Méindeg 85 Joer krut.

Den Abbé Guy Diederich ass den Oktavpriedeger vun der Oktav 2019. Déi steet ënnert dem Motto: "Bleif bei eis! – Reste avec nous!"