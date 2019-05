Um Sonndeg de Mëtteg huet an der Rue Jos Kieffer zu Esch eng Hal gebrannt, wou eng Epicerie dran ass.

Um Sonndeg am spéiden Nomëtteg krut de CGDIS e Groussbrand zu Esch an der Rue Jos Kieffer gemellt. Net wäit ewech vun der Kontrollstatioun huet d'Hal vun enger Epicerie gebrannt. Zeienaussoen no soll et kuerz virdrun eng Explosioun ginn hunn. D'Feier war séier ënner Kontroll, esou datt keng Gefor fir d'Populatioun bestanen hat. D'Läschaarbechten daueren awer nach weider un.

Ufanks goufen d'Awunner aus der Ëmgéigend opgeruff, fir hir Dieren a Fënsteren zouzeloossen. Deen Opruff gouf awer géint 18.45 Auer opgehuewen.