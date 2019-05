Wéi d'Police e Méindeg de Moie mellt, hu si op 2 Plazen am Land Chaufferen de Permis missen ofhuelen. A béide Fäll wéinst Alkohol.

Géint 20.10 Auer huet eng Patrull um CR151 zu Wellesteen e Chauffer kontrolléiert. De Mann war de Beamten opgefall, well e mam Auto op der Säit stoe bliwwen ass a kierperlech e puer Problem hat. Den Alkoholtest war positiv, de Permis gouf agezunn an et de Mann krut e Protokoll.

Géint 21.30 Auer gouf zu Wuelessen an der Veianerstrooss e beschiedegten Auto gemellt, deen an Direktioun Veianen ënnerwee wier. Kuerz drop gouf nach gemellt, dass en Automobilist en Zonk an duerno e Stroosseschëld ze pake kritt hat. Eng Sichaktioun gouf lancéiert an d'Fuererin konnt am Laf vum Owend och ermëttelt ginn. Den Alkoholtest war positiv, de Permis fort an et gouf protokolléiert.