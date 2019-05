Op Uerder vum Parquet goufen tëscht 19.30 an 22 Auer zu Gonnereng an Uewerdonwen d'Chaufferen ugehalen an op Alkohol getest.

Vun 202 Automobilisten, déi hu misse blosen, waren der 3 positiv. Et huet awer kee Permis missen agezu ginn.