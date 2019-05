D'Direktesch vun der Adem Isabelle Schlesser huet bei der Presentatioun vum Rapport annuel vun zejoert vun engem gudde Joer geschwat.

Iwwer 30.000 Demandeurs d'emploi hunn 2018 en Dossier beim Aarbechtsamt opgemaach. Dat ass eng Hausse vun 3,7% zum Joer virdrun. Déi Augmentatioun erkläert d'Direktesch sech engersäits duerch dat neit Gesetz vum Revis an anersäits duerch d'Diskussiounen, déi et op europäeschem Niveau iwwer d'Indemnisatioun vum Chômage vun de Frontaliere goufen. Am Mäerz vun dësem Joer war et e Plus vun 109% un Inscriptioune vu Frontaliere par Rapport zu zejoert. D'lescht Joer hu ronn 17.000 Leit, déi bei der Adem ageschriwwe sinn, eng Aarbecht hei am Land fonnt.