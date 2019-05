De President vum Juegd-Verband ass net zefridde mat den Erklärunge vun der Ministesch Carole Dieschbourg. De Verband wier Affer vun engem Lige-Konstrukt.

“Meng Dier steet ëmmer op” – Esou huet d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg, e Méindeg den Owend am Journal bei de Kollege vun der Télé, op d’Kritik vum Georges Jacobs reagéiert, deen e Sonndeg um Nationalkongress vum Juegd-Verband, net mat Kritik un der Politik ronderëm d’Juegd gespuert hat.

Op Nofro huet den President vum Juegd-Verband gesot, hie wär net zefridde mat den Erklärunge vun der Ministesch. Hie gesäit sech an de Verband als Affer vun engem Ligen-Konstrukt:

Georges Jacobs: 'D'Ministesch huet mech net iwwerzeegt an zwar an zwee Punkten. Éischtens sot si, d'Relatioun mat de Jeeër wär guer net esou schlecht. Allerdéngs sot si mir wuertwiertlech, wou ech proposéiert hat als Partner zesummenzeschaffen, si kéint aus politesche Grënn net am Partenariat mat de Jeeër schaffen. Deen zweete Punkt ass méi schlëmm, well et eng Ligen ass. Si huet gesot d'Ursaach fir mäi ''Rausworf'' wär mäi Cours gewiescht. Ma Ënn Januar 2019, also 6 Wochen nodeems d'Ministesch mech erausgeworf hat, war si – an Zeie kënnen dat confirméieren – der fester Iwwerzeegung, ech hätt demissionéiert an ech wär ganz frou, dass mäin Cours elo géif gehale gi vu menger Nies. Ech hunn hir du gesot, de Laurent Schley hätt mech erausgeworf, an zwar aus Rancune. Dunn huet si zu mir gesot, da bräicht si elo zwou Wochen Zäit fir eppes ze reegelen.''

RTL Radio: Wisou mengt Dir dann dass déi Persoun aus der Naturverwaltung vun där Dir elo den Numm genannt hutt, eppes géint Iech hätt?

Georges Jacobs: ''De Laurent Schley huet eng Rancune op mech sëtzen well ech an der Ëffentlechkeet sot, hie wär en Amateur an géif vu Wëldbiologie net genuch verstoen. Dat ass déi eenzeg Ursaach vun deem Ganzen. D'Ministesch huet du mäi ''Rausworf'' deen hien inzenéiert hat, ënnerschriwwen. Dunn huet de Laurent Schley d'Ministesch belunn. Si huet nämlech zu him gesot, ech hätt demissionéiert. Si huet dat ënnerschriwwen an du war si domm drun. Dunn huet si eigentlech déi éischt Lige wëlle fort wëschen. Déi ganz Prozedur ass net z'akzeptéieren an ech verlaangen eng Ënnersichung, déi duerno wierklech d'Wourecht seet.''

RTL Radio: Ausso géint Ausso also. Da musse mir ofwaarde wat bei esou enger, elo nach hypothetescher, Enquête erauskéim. Et ass jo awer e Sträit deen an der Ëffentlechkeet ausgedroe gëtt. Ass dat net kontraproduktiv fir de Ruff vun de Jeeër ass?

Georges Jacobs: ''Déi Prozedur wéi ech erausgeworf gouf, war ''hautement déshonorant''. Ech si President vun enger Federatioun. Wann ee mech op déi Aart a Weis ugräift, attackéiert een d'ganz Federatioun.''

RTL Radio: Géing Dir dann net elo mat e bësse Recul soen, dass Ären Toun e Sonndeg op der Generalversammlung e bëssen ze rabiat war?

Georges Jacobs: ''Nee. D'Madamm Ministesch huet um Mikro gelunn. Dat ass mir an d'Häerz gaangen. Ech kann dat net esou stoe loossen. Wann ech nëmmen e bësse Respekt viru mir selwer hunn, an eis Federatioun richteg wëll vertrieden, kann ech dat net esou am Raum stoe loossen.''

Am Georges Jacobs senger Versioun ass hien also d'Affer. Am zoustännege Ministère gëtt wéi gesot eng ganz aner Variant verdeedegt. De Georges Jacobs huet nach eemol betount, hien hätt kee perséinleche Problem mat der Ministesch Carole Dieschbourg. Si hat gëschter jo dat selwecht a Richtung vum Georges Jacobs gesot, a betount, hir Dir stéing fir Gespréicher mat de Jeeër op. De President vum Verband huet gemengt, hir géif déi Offer unhuelen, esoubal dëse Problem aus der Welt, an d'Wourecht dobausse wär. Hie gesäit sech selwer als moderne Jeeër, an hätt dowéinst och wëlles un der Moderniséierung vum Juegdgesetz matzeschaffen.