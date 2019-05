Am Laf vun en Dënschdegowend goufen et net manner wéi 4 Blesséierter op eise Stroossen. Dat mellt den 112.

Kuerz no 17 Auer hate sech zu Käl an der Rue de Dudelange en Auto an e Moto ze pake kritt. Eng Persoun gouf liicht verwonnt.

Tëscht Elleng a Fëlschdref war géint 17.10 Auer ee Motocyclist mat senger Maschinn gefall a gouf liicht blesséiert.

An der Stad an der Rue du Bouillon gouf géint 17.15 Auer eng Persoun vun engem Bus ugestouss a liicht verwonnt.

Liicht blesséiert gouf och ee Motocyclist, wéi dëse géint 18 Auer zu Iechternach an der Lëtzebuerger Strooss mat senger Maschinn gefall war.