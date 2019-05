Zu Diddeleng an der Route de Bettembourg stoungen en Dënschdeg den Owend géint 23 Auer zwee Gefierer a Flamen.

Et ass kengem eppes geschitt, sou d'Informatioun am Bulletin vum CGDIS. Op Nofro hin huet d'Police RTL bestätegt, dass nieft dem Auto, dee komplett verbrannt ass, nach e weidert Gefier vum Feier betraff war. Et geet ee vu Brandstëftung aus.