Der Police no ginn am Grand-Duché ëmmer méi Vëloe geklaut. D'Police-Campagne "Something Missing?" mécht elo op de Problem opmierksam.

Stellt Iech vir, Dir hutt deier fir eppes bezuelt an dat gëtt geklaut, zum Beispill Äre Vëlo. An dat geschitt hei am Land de Moment ëmmer méi dacks. Wéi kann ee sech schützen? A wat maachen, wann de Vëlo fort ass?

Nëmmen eng eidel Platz fannen, wou virdrun de Vëlo stoung – en Albdram fir all Besëtzer. Genee dat ass dem Nicolas Thillen geschitt. Zum Gléck hu Kollege säi Vëlo e puer Stonne méi spéit duerch en Zoufall gesinn an him Bescheed gesot. Hir krut en nees zeréck. Den Nicolas huet sech méi en deckt Schlass an en Alarm fir de Vëlo kaf. Trotz deene Sécherheetsmesuren huet op den Nicolas vrun engem Mount nees eng béis Iwwerraschung gewaart. Och datt hien d'Batterie vum Vëlo erausgeholl an d'Rad blockéiert hat, huet d'Brigangen net dru gehënnert de Vëlo ze klauen. E gouf opgelueden a fort transportéiert. Déi zweete Kéier huet den Nicolas de Vëlo net méi zeréckgesinn.

Fir d'Police si Geschichte wei dem Nicolas seng näischt Neits. Am Géigendeel, d'Zuele weisen no uewen. Ëmmer méi Vëloe gi geklaut. Den Tim Pauly vun der Police kennt d'Statistiken. Zejoert goufe ronn 470 geklaute Vëloe bei der Police deklaréiert. Bal duebel esou vill wéi 2017. Dobäi kéim eng enorm Donkelziffer, vill Leit mellen hire Vëlo nämlech net als geklaut. 2018 krut de Fundbüro bei der Police 186 Vëloen eran. Dovu sinn awer nëmmen 21 zréck bei de Besëtzer gaangen. Och dat géif dru leien, dass d'Leit e geklaute Vëlo net mellen oder einfach net genuch Donnéeën uginn. D'Police mécht den Appell, ëmmer eng Foto vu sengem Vëlo ze maachen, een d'Rechnung hale sollt an d'Seriennummer soll opschreiwen.

Wéi ee säi Vëlo richteg géint Déifstall schützt, weess de Philippe Herkrath vun der Lëtzebuerger Vëlosinitiativ. Dat wichtegst ass, dass een de Vëlo ëmmer ustréckt, och wann een nëmmen kuerz fort ass. Dofir brauch een en déckt Schlass. Ma ëmmer erëm kënnt et zu Fäll, wou Verbriecher Vëloe mat hire Camionnette mathuelen. Do réit de Philippe Herkrath, dass de Vëlo am beschten mat Rad oder mam Kader un e festen Géigestand geséchert gëtt. Et kann ee säi Vëlo och bei der Police gratis mat engem Code aggravéieren. Dee funktionéiert e bësse wéi e Pass.

D'Loscht vum Vëlo fueren, ka keen dem Nicolas Thillen huelen. Trotzdeem huet hie sech zanterhier keen Neie kaf, dofir awer en Auto. An en Abonnement bei Vel’oh. Gëtt dee geklaut, ass et wéinstens net säin.