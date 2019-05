Um Dënschdeg den Owend tëscht 19.30 an 22 Auer huet d'Police op Uerder vum Parquet Alkoholkontrollen zu Schëndels an zu Bëschdref gemaach.

289 Automobiliste goufen heibäi kontrolléiert. An 3 Fäll war den Alkoholtest positiv an et gouf e Protokoll geschriwwen. An engem Fall gouf de Führerschäin op der Plaz agezunn.