Den Energigrupp Encevo presentéiert d'Zuele fir zejoert an déi si gutt, souwuel beim operative Gewënn ewéi och beim Nettoresultat gëtt et en däitleche Plus par Rapport zu 2017.

D'Mammenhaus vum Energieliwwerant Enovos a vum Distributeur Creos stéing ewéi de ganzen Energieberäich awer viru groussen Defien.

Do stinn ënner anerem nei europäesch Regulatiounen an d'Haus. E grousst Thema: erneierbar Energien. Lëtzebuerg bleift jo do hanner den Ziler, déi sech gesat goufen. Fir den Encevo-Direkter Claude Seywert ass et evident, datt an deem Beräich muss investéiert ginn: D'Politik huet do och kloer Virgaben an héich Ambitiounen. Mir wëllen dat begleeden an hunn eis opgestallt, fir an der Photovoltaik an am Wand auszebauen.



40 Millioune ginn an deem Domän investéiert. Op Biogasanlage gëtt sech net méi konzentréiert. Chargy-Borne fir Elektrogefierer gëtt et der entretemps iwwregens eng 300.



Op d'Joer 2018 gëtt positiv zeréckgekuckt. Creos notéiert méi transportéierte Volume an huet zum Beispill iwwer 5.000 nei elektresch Raccordementer gemaach, beim Gas waren et der 660. Enovos notéiert och e Plus bei de Venten, besonnesch den däitsche Marché spillt do eng wichteg Roll.



D'Zesummenaarbecht mam neie chineseschen Aktionär géing bis ewell gutt lafen. An der Struktur gouf et zejoert och e markante Changement. Nieft Creos an Enovos wëll ee sech mat „Enovos Services“ en drëtt Standbeen opbauen



Den Encevo-President Marco Hoffmann: Fait marquant war d'Iwwerhuele vun 100% vun de Parte vu Paul Wagner et fils, dat ass eng vun de gréissten Entreprisen hei zu Lëtzebuerg am Beräich Installatiounen a Service Provider am techneschen Equipement vu Gebaier.



Der Féderation des artisans war et jo sauer opgestouss, datt e private Betrib vun engem Grupp opkaaft gëtt, deen zu engem groussen Deel an ëffentlecher Hand ass, dat hätt en negativen Impakt op d'Konkurrenz-Situatioun um Marché.

Krirtiken, déi se bei Encevo net wëlle gëlle loossen.



D'Geschäfter lafen op alle Fall gutt. De Claude Seywert: Et gëtt en operationellt Resultat vun 213 Milliounen Euro, 10% besser wéi d'lescht Joer.



Beim Netto-Gewënn sinn et bal 15%, dee louch bei knapp 64 Milliounen €. 19 Milliounen un Dividende ginn ausbezuelt.