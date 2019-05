Donieft sicht d'Police nach Zeien, nodeem um Dënschdeg de Moien no engem Accident tëscht dem Openthalt a Bëschdref e Chauffer fortgefuer ass.

Um Mëttwoch an der Mëttegstonn gouf zu Nidderkuer op der Kräizung vun der Rue des Legures an der Rue Pierre Gansen e Kand ugestouss, datt grad iwwert den Zebrasträif wollt goen. Zeien hu sech direkt ëm d'Kand gekëmmert, well de schëllege Chauffer, deen e gielen Auto mat belsche Placke gefuer ass, einfach fortgefuer ass.

D'Informatioune doriwwer, wéi et zum Accident koum an och zum Auto an dem Besëtzer vum Gefier, si fir d'Police vun Déifferdeng um 2445 3 1000.

En Accident mat Materialschued gouf et en Dënschdeg géint 8 Auer um CR116 tëscht dem Openthalt a Bëschdref. Duerch den Impakt huet d'Gefier vum Chauffer, deen den Accident provozéiert huet, de lénke Spigel ofgerappt. De Chauffer vum groe Mercedes, C-Klass, ass dunn einfach weidergefuer. D'Police vun Dikrech (244 81 200) sicht elo no Leit, déi zum Ament vum Accident op der Plaz waren.

Dann nach e weideren Zeienopruff vu Monnerech, wou Onbekannter op d'Tennisfeld agedronge sinn an do de Belag vum Feld futti gemaach hunn. Zeie solle sech beim 113 mellen.