Den 71 Joer ale Peter Sloterdijk ass en iwwerzeegten Europäer, deen awer déi aktuell Krisen mat engem gewësse Recul kuckt.

De Peter Sloterdijk gehéiert zu de ganz groussen Intellektuellen an Europa, den 71 Joer alen däitsche Philosoph war d’ lescht Woch op Invitatioun vum Institut Pierre Werner an der Abtei Neimünster fir eng Konferenz an huet RTL am Virfeld en Interview ginn.

AUDIO: De Peter Sloterdijk iwwer Europa - Rep. Caroline Mart

Hie passt och perfekt bei den däitsch franséischen Institut , ass en iwwerzeegten Europäer, lieft tëscht Däitschland a Frankräich an ass grad esou gefrote Gaascht an de franséische Medien, wéi an den däitschen, wou hien och iwwer 10 Joer laang zesumme mam Rüdiger Safranski eng eege Sendung hat: “Das philosophesche Quartett”, mä virun allem ass hien Auteur vu philosophesche Bicher, legendär ass seng Sphärentriolgie: Blasen, Globen, Schäume, seng Notizen “Zeilen und Tage “ wou elo en zweeten Deel erauskomm ass, wäit méi wéi en Tagebuch, éischter eng sproochgewalteg subjektiv Zäitchronik, säin éischte grousse vill iwwersate Bestseller hat hie schonn an den 80er mat senger “Kritik der zyneschen Vernunft” am ganzen e Wierk vun iwwer 15.000 Säiten an eng Stëmm an Europa, déi och alt gäre provozéiert, mä eng Schreifweis, déi hiresgläiche sicht an hirer Komplexitéit.

Säin neit Wierk en Essayband a franséischer Iwwersetzung dréint ëm déi ganz aktuell Themen déi sech am Moment fir Europa an och elo am Walkampf stellen: Demokratie, de Populismus, de Stellewäert vun der EU an der Welt. De Sloterdijk schwätzt an deem Zesummenhang vun der “Verzwergung” vun Europa a mengt dermat net just, dass weltpolitesch an och ekonomesch d’Bedeitung vun Europa ofhëlt am Verhältnes zu aneren Acteuren, wéi den USA a China, mä zemools och, dass ganz vill Memberstaaten nach net richteg d’ Nostalgie iwwerwonnen hunn vun deem, wat se net méi sinn : Grouss Imperien! D’Brite sinn do e gutt Beispill: Hären iwwer 52 Kolonien zu de Glanzzäite vum Empire an elo hu se souguer Problemer mat de Schotten op hier klenger Insel eens ze ginn.

Mam Recul vum Alter an dem net just philosopheschen, mä och historesche Wëssen , de Sloterdijk huet och Geschicht studéiert, versteet ee besser déi aktuelle Krisen an der EU ze deiten, zum Beispill dass déi nationalistesch Tendenzen aus dem onverdaute Verloscht kommen net méi Groussmuecht ze sinn, schonn de Faschismus vun den 30er Joren esou de Sloterdijk wier gebuer aus dem "net-wëlle-Wouer-hunn" de Krich verluer ze hunn, an déi Kränkung schafft bis haut an niert geféierlech Nostalgien.

Och wann hie kloer viru rietsextreme Parteie warnt si dierften op kee Fall d’ Méiglechkeete kréien, fir a Regierungsbedeelegung ze kommen dat wier geféierlech, sou ass hien awer optimistesch wat Zukunft vun der EU betrëfft: si géing duerch hir “ Mëttelméissegkeet” gerett ginn! Dat heescht grad, datt wat esou vill Bierger an Europa verzweiwelen deet, dat pragmatescht Verhandele wou dacks just e Minimalkonsens um Enn eraus kennt.

Méi ambivalent sinn dem Peter Sloterdijk seng Aussoen zur Migratioun: hien hat 2015 d’ Angela Merkel schwéier kritizéiert fir hire Saz “Wier schaffen das”, wat him alt nees de Reproche abruecht huet riets ze sinn, mä am Interview huet e relativéiert a gemengt, dass et kee Feeler war Flüchtlingen opzehuelen et hätt just direkt kloer solle gesot ginn, dass et eng Ausnamesituatioun ass.

Schéin ass seng Definitioun vun dem wat d’ Aufgab vum Philosoph ass: “ E soll der Dommheet schueden” !