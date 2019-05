Viru genee engem Joer huet de grénge Staatssekretär wärend senger Ried an der Chamber e Malaise gemaach an ass kuerz drop gestuerwen.

E Mann, e Gréngen, esou grouss a gradlinneg bannendran, wéi baussen. Ëmgefall wéi eng Eech am Stuerm...

Dat hat de grénge Parteipresident Christian Kmiotek op Twitter iwwer den Doud vum Camille Gira geschriwwen. Dat war de 16. Mee virun engem Joer. De Staatssekretär war de 16. Mee 2018 wärend enger Ried an der Chamber stënterlech no engem Malaise am Alter vun 59 Joer verscheet. De Roy Grotz erënnert un déi tragesch Deeg virun engem Joer, wéi d'Politik geschockt un d'Stoe koum.

AUDIO: 1 Joer Doud vum Camille Gira / Reportage Roy Grotz

Grued, integer, sympathesch, determinéiert fir seng Cause, realistesch, beléift, no bei de Leit, positiv. Dat waren nëmmen verschidden Adjektiven, déi Frënn a Politiker fir de Camille Gira fonnt hunn, dee reegelrecht aus hirer Mëtt gerappt gouf, dat am fréien Owend hannert dem Mikro vun der Chamber.

De Xavier Bettel hat d'Nouvelle op engem EU-Sommet zu Sofia erreecht.

"Ech denken u seng Fra, seng Bouwen, seng Famill, seng politesch Famill, un all seng Bierger, un all seng Leit, déi hien joerzéngtelaang matgeholl huet a sengem Engagement. Hie wor wierklech en Idealist, dee fir seng Iddie gekämpft huet. Hie wor e léiwe Mënsch."

Mam François Bausch huet sech e noe Frënd un de Camille Gira erënnert, en onersetzleche Mënsch fir hien.

"Ech hunn nach gëschter Moien zesumme an enger Sëtzung mat him gesiess. Mir hunn zesumme gelaacht, wéi ëmmer, zesumme geckegst. An owes ass hien net méi do. Ech mengen, et ass fir mech en enorme Verloscht, en enorme Verloscht. Mä bon, ech mengen de Camille géing mer soen, ob alle Fall hätt ech gären, datt der weiderfuert a weider fir déi Iddien antriet. Mä et gëtt schwéier."

De Camille Gira war e „richtege" Gréngen. 1993 ass hie bei déi Gréng komm a séier ee vu de bekanntste Vertrieder ginn. De Christian Kmiotek hat op enger Erënnerungszeremonie dës passend Wierder fonnt.

"Keen Trouscht, mä Éier, Erënnerung an Unerkennung bedeit déi Lann, déi elo hei zum Gedenke steet."

Och d'politesch Kollege hu sech un de Camille Gira erënnert. De Claude Wiseler um RTL-Mikro um Dag nom Doud vum Staatssekretär.

"Gëschter hate mer nach eng Diskussioun iwwert de Ministère, wou ech virdru war, wou hien elo politesch Responsabel war. Hien huet mer u sech gesot, wéi gären hie géing do schaffen a wéi gären hien déi Aarbecht géing maachen. Ech hunn dat gutt verstanen. A wann eppes mech e wéineg tréischte kann, dann ass et genau, datt ech weess, datt hie bis zum Schluss dat gär gemaach huet, wat hie gemaach huet."

Am Summerinterview sot de Camille Gira hei um Radio, hie wéilt d'Leit an hir Suergen net aus den Ae verléieren. Hei en Extrait aus dësem Gespréich an engem Bësch bei Biekerech.

"E positive Feedback ze kréien ass heiansdo bal genau esou wichteg, wéi en negativen. Mä awer och eng objektiv Kritik ze lauschteren, fir datt een awer wierklech net a senger Bull do um 15. Stack am Héichhaus um Kierchbierg sëtzt a mengt, et géif een alles am Interêt vun der Allgemengheet maachen an eng ganz Rei Leit gesinn dat awer anescht. An dofir ginn ech awer reegelméisseg hei nach e Patt huelen, fir awer och den Eco ze héieren."

Sympathesch, grued, no bei senge Leit.

De Camille Gira war bestuet a Papp vun zwee Bouwen.

Hie wäert ni vergiess ginn. De Schock besteet nach haut, ee Joer no dëser mënschlecher Perte, ze spieren.

AUDIO: 100 Sekonnen: Geschicht vum Camille Gira

Beki-Veräin "De Kär" mat neie Bekien als Hommage fir de Camille Gira



Seng Gemeng louch dem fréiere Buergermeeschter vu Biekerech ëmmer besonnesch um Häerz. Fir un dee fréiere Gemengepapp ze erënneren, kënnt eng Spezialeditioun vun de Beki Schäiner op de Marché. Wéi et vun der Associatioun "De Kär" an engem Communiqué heescht, goufe just 150 sou Schäiner am Gedenken un den Initiateur vum Beki hiergestallt. Sechs verschidde Kënschtler hunn allkéiers ee vun deene 6 ënnerschiddleche Schäiner entworf, déi säi Liewen a säi Wierken erëmspigelen. Op der hënneschter Säit vun de Schäiner stinn Zitater vum Camille Gira an där déi hien ëmmer nees gär benotzt huet. D'Schäiner gi vum 23. Mee bis den 9. Juni an der Millegalerie an där aler Millen zu Biekerech ausgestallt.

Am 16. Mai 2018 hat uns Camille Gira für immer verlassen. Um ihm zu gedenken und um ihn zu ehren, bringt der Verein De Kär ein Jahr nach dem Tod des Initiators des Regionalgeldes Beki eine auf 150 Stück limitierte Sonderausgabe der Beki Scheine heraus. Sechs verschiedene Künstler haben jeweils einen der sechs verschiedenen Scheine entworfen, die sein Leben und Wirken widerspiegeln. Auf der Rückseite der Scheine befinden sich Zitate von Camille Gira und Zitate welche er immer wieder gerne benutzt hat.

Die Scheine und sämtliche Kunstwerke die dafür entworfen wurden, werden vom 23. Mai bis zum 9. Juni in der „Millegalerie“ in der alten Beckericher Mühle (103, Huewelerstrooss L-8521 Beckerich) ausgestellt. Vernissage ist am 22. Mai um 19:30 Uhr.

Mit einer E-Mail an info@beki.lu kann man sich eine Sonderserie mit den sechs Scheinen reservieren.

Die beteiligten Künstler: Dan Altmann, Pascale Behrens, Danielle Grosbusch, Patricia Lippert, Joel Rollinger, Claude Thoma. Die grafische Gestaltung der Scheine wurde von Pepe Pax umgesetzt.